Путин подписал указ о сокращении числа госкомпаний

Владимир Путин, президент РФ, подписал указ о новой государственной политике по развитию конкуренции. Документ предписывает сократить число государственных компаний в стране. В частности, речь идет о сокращении доли хозяйствующих субъектов, которые учреждаются или контролируются государством (или муниципальными образованиями)

Также в указе выделены главные принципы новой политики. В первую очередь, это обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ. Также это обеспечение развития малого и среднего предпринимательства и направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции, пишет сайт Кремля.

Кроме того, в качестве основополагающих принципов политики указывается совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики и ее глобализации. Подобное совершенствование должно помочь пресекать нарушения антимонопольного законодательства и повышать конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках.