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21 декабря, в 18:33
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Путин подписал указ о сокращении числа госкомпаний

В России начинается новая государственная политика по развитию конкуренции

Владимир Путин, президент РФ, подписал указ о новой государственной политике по развитию конкуренции. Документ предписывает сократить число государственных компаний в стране. В частности, речь идет о сокращении доли хозяйствующих субъектов, которые учреждаются или контролируются государством (или муниципальными образованиями)

Также в указе выделены главные принципы новой политики. В первую очередь, это обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ. Также это обеспечение развития малого и среднего предпринимательства и направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции, пишет сайт Кремля.

Кроме того, в качестве основополагающих принципов политики указывается совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики и ее глобализации. Подобное совершенствование должно помочь пресекать нарушения антимонопольного законодательства и повышать конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках.


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Алексей
Гость
Алексей

Короче остатки приватизировать и разворовать.

1 день 2 часов назад