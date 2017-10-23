Путин подписал указ о вступлении в гражданство РФ после присяги

Владимир Путин, президент Российской Федерации, подписал первый указ о получении российского гражданства. Теперь новые граждане РФ будут обязаны приносить присягу.

В документе сказано, что вскоре новыми гражданами РФ должны стать 62 человека и несколько детей, сообщает Официальный интернет-портал правовой информации. Каждый из взрослых должен будет принести присягу — дети от этой обязанности освобождены. Те, кому не исполнилось 18 лет, получат гражданство РФ после того, как присягу принесут их родители.

Ранее «Практика» писала о том, что Государственная дума утвердила текст клятвы для присяги. Судя по тексту, произнося клятву, человек подтверждает свое намерение стать гражданином страны, соблюдать ее традиции и законы, а также чтить историю. Паспорт иностранцам будут выдавать сразу после произнесения клятвы, а сама процедура будет проходить в торжественной обстановке.