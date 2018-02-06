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06 февраля, в 09:35
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Путин подписал закон о присуждении звезд всем гостиницам

Классификацию будут вводить поэтапно с 2019 по 2021 год

Президент России Владимир Путин во вторник, 6 февраля, подписал закон о введении обязательной классификации всех гостиниц.

Как говорится в документе “О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах туристской деятельности в РФ”, опубликованном на официальном портале правовой информации, гостиницы и отели будут классифицировать по принципу “звездности”, при этом отмечается, что изменения будут вводиться поэтапно.

Сообщается, что с июля 2019 года новое правило начнет действовать в отношении гостиниц, вместимость которых составляет более 50 номеров. С начала 2020 года нововведения затронут и небольшие гостиницы, содержащие до 15 номеров, а к 2021 году к программе классификации будут подключены все остальные организации по размещению гостей, включая небольшие отели и хостелы.


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