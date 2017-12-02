Путин поручил МИД создать группу по защите россиян за рубежом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил МИД России создать рабочую группу, которая займется вопросами обеспечения эффективной правовой защиты российских граждан за рубежом.

Соответствующий документ размещен на сайте Кремля, сообщает РИА Новости. В поручении сказано, что Министерство иностранных дел РФ в целях выработки рекомендаций по защиты граждан России за рубежом должно создать межведомственную группу, в состав которой войдут представители некоммерческих организаций.

Президент России утвердил данное поручение после заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 30 октября. Срок выполнения поручения – 30 марта следующего года. Ответственным за выполнение назначен министр иностранных дел Сергей Лавров.