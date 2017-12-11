Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать вывод войск из Сирии.

Об этом он заявил в понедельник, 11 декабря, на российской базе Хмеймим в Сирии, сообщает Коммерсантъ. Российский лидер прилетел в Сирию сегодня утром. Его встретили сирийский президент Башар Асад, российский министр обороны Сергей Шойгу и командующий Сергей Суровикин.

“Вы с победой возвращаетесь домой, к своим близким”, — сказал Путин военослужащим. Президент подчеркнул, что за два года ВС России совместно с сирийской армией разгромили международных группировку вооруженных террористов.

Согласно данным Генштаба ВС России, в Сирии все территории освобождены от террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ.

Ранее Рraktika.ru писала, что Ирак на прошлой неделе объявил о полной победе против группировки ИГ, запрещенной в России.