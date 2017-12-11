Сегодня:
$
Нефть
Золото
11 декабря, в 13:18
Новости

Путин поручил начать вывод войск из Сирии

Президент РФ прибыл на базу Хмеймим в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать вывод войск из Сирии.

Об этом он заявил в понедельник, 11 декабря, на российской базе Хмеймим в Сирии, сообщает Коммерсантъ. Российский лидер прилетел в Сирию сегодня утром. Его встретили сирийский президент Башар Асад, российский министр обороны Сергей Шойгу и командующий Сергей Суровикин.

“Вы с победой возвращаетесь домой, к своим близким”, — сказал Путин военослужащим. Президент подчеркнул, что за два года ВС России совместно с сирийской армией разгромили международных группировку вооруженных террористов.

Согласно данным Генштаба ВС России, в Сирии все территории освобождены от террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ.

Ранее Рraktika.ru писала, что Ирак на прошлой неделе объявил  о полной победе против группировки ИГ, запрещенной в России.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar