Путин поручил подготовить программу реструктуризации долгов регионов

Владимир Путин, президент Российской Федерации, поручил правительству подготовить программу реструктуризации долгов регионов. Доклад по программе необходимо предоставить до 1 ноября.
Специалисты должны пересмотреть обязательства регионов перед бюджетом страны по всем соглашениям, которые были заключены ранее. Теперь все регионы, имеющие долги, будут гасить их в течение семи лет, пишет Russia Today. В 2018 и 2019 году они будут должны заплатить 5% от долга, в 2020 году — 10%, а с 2021 по 2024 — 20%.
Регионы, которые обеспечат темп прироста доходов бюджета не ниже темпа инфляции, будут платить фиксированный ежегодный платеж.
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