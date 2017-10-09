Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 октября, в 22:53
Новости

Путин поручил подготовить программу реструктуризации долгов регионов

Она вступит в силу с 2018 года

Владимир Путин, президент Российской Федерации, поручил правительству подготовить программу реструктуризации долгов регионов. Доклад по программе необходимо предоставить до 1 ноября.

Специалисты должны пересмотреть обязательства регионов перед бюджетом страны по всем соглашениям, которые были заключены ранее. Теперь все регионы, имеющие долги, будут гасить их в течение семи лет, пишет  Russia Today. В 2018 и 2019 году они будут должны заплатить 5% от долга, в 2020 году — 10%, а с 2021 по 2024 — 20%.
Регионы, которые обеспечат темп прироста доходов бюджета не ниже темпа инфляции, будут платить фиксированный ежегодный платеж.

Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 23:09
В римском Колизее впервые за 40 лет для туристов откроют верхний уровень
Новости
04 октября, в 16:06
Порошенко внес в ВР проект о реинтеграции Донбасса
Новости
04 октября, в 23:56
30% россиян назвали доброжелательность главным качеством учителя

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо