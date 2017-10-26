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Путин поручил разработать подпрограмму о развитии футбола с учетом ЧМ-2018

Она должна быть готова уже к маю

Владимир Путин, президент Российской Федерации, поручил разработать новую подпрограмму о развитии футбола в России. Она должна быть готова уже к маю, причем составить ее надо с учетом использования наследия чемпионата мира 2018 года.

В подпрограмме необходимо предусмотреть дополнительные ассигнования из федерального бюджета начиная с 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на документ о поручении Путина.

Владимир Путин подчеркнул, что нужно рассмотреть вопрос выделения субсидий из федерального бюджета на «финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Чемпионата Мира». А при доработке проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов необходимо предусмотреть полноценное финансирование расходов на обеспечение безопасности матчей и бесплатный проезд представителей СМИ между городами, принимающими соревнования.

Ранее «Практика» не раз писала о подготовке к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.


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