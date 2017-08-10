Путин потребовал прекратить брать деньги за справки при ЧС

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой осудил ситуации, в которых гражданам приходится платить за получение справок для помощи в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает РИА Новости, глава Счетной палаты привела пример из Ставропольского края. Там люди были вынуждены платить экспертам за справки об аварийном состоянии своего жилья, чтобы получить новые жилищные сертификаты. Размер платы составил 5-6 тысяч рублей.

«Это чушь какая-то», — лаконично отреагировал президент. Путин потребовал проверить, вернули ли гражданам эти деньги, а также законодательно урегулировать этот вопрос.

«Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», — выразил свое возмущение глава государства.

«Практика» ранее сообщала о том, что Владимир Путин защитит крымских заемщиков от украинских банков.