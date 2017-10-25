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Путин потребовал разобраться с задолженностями по зарплатам

Почти половина всех долгов приходится на семь регионов страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что объем задолженности по зарплатам в стране превышает 3 миллиарда рублей. Порядка 60 тысяч россиян вовремя не получают зарплату.

Глава государства поручил разобраться в проблеме руководителю Минтруда Максиму Топилину и доложить о предпринятых мерах, сообщает ТАСС. «Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы», — добавил Путин.

Около половины всех задолженностей приходится на семь регионов страны. Это Хабаровский и Приморский край, Кемеровская, Амурская и Мурманская области и республика Коми, рассказал Топилин и добавил, что по сравнению с 2016 годом за 9 месяцев этого года задолженность удалось снизить примерно на 1 миллиард рублей.

Ранее «Практика» писала о том, что Максим Топилин объяснил снижение реальных доходов российских граждан сокращением теневого сектора экономики.


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