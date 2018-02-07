Путин потребовал усилить контроль по подготовке Универсиады 2019 года

Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль задач, связанных с подготовкой объектов к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Президент обратил внимание, что некоторые объекты находятся в “красной зоне” с точки зрения их подготовки, сообщает ТАСС.

“Хотел бы сегодня услышать, как здесь обстоят дела, в целом обратить самое пристальное внимание на необходимость безусловного и своевременного исполнения взятых на себя обязательств всеми, кто задействован в этом процессе”, – подчеркнул Путин.

По его словам, губернатор Красноярского края должен держать вопросы, связанные с Универсиадой, на постоянном контроле.