Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 15:35
Новости

Путин хочет усилить ответственность за обеспечение IT-безопасности

Президент России рассказал на заседании Совбеза о формировании кибервойск "в ряде стран"

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает необходимым усилить персональную ответственность чиновников за обеспечение информационной безопасности, заявление было сделано в ходе заседания Совбеза страны.

«Уровень угроз в информационном пространстве повышается», — цитирует его RT. Путин отмечает, что с этим повышается и число рисков и негативных последствий разного рода кибератак, которые в настоящее время носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб.

В ходе своего выступления президент России затронул и тему кибервойск. Путин напомнил, что ряд стран уже фактически поставили информационные технологии на военную службу и активно используют их для ослабления конкурентов, продвижения своих экономических и политических интересов с целью решения геополитических задач.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что РФ вышла на рекордно низкое значение инфляции за всю историю страны.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
05 октября, в 14:29
Здоровое будущее России
Новости
24 октября, в 14:56
Путин: Россия вышла на рекордно низкое значение инфляции

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо