Путин хочет усилить ответственность за обеспечение IT-безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает необходимым усилить персональную ответственность чиновников за обеспечение информационной безопасности, заявление было сделано в ходе заседания Совбеза страны.

«Уровень угроз в информационном пространстве повышается», — цитирует его RT. Путин отмечает, что с этим повышается и число рисков и негативных последствий разного рода кибератак, которые в настоящее время носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб.

В ходе своего выступления президент России затронул и тему кибервойск. Путин напомнил, что ряд стран уже фактически поставили информационные технологии на военную службу и активно используют их для ослабления конкурентов, продвижения своих экономических и политических интересов с целью решения геополитических задач.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что РФ вышла на рекордно низкое значение инфляции за всю историю страны.