Путин увеличил штрафы для водителей за отказ пропустить пешехода

Владимир Путин, президент РФ, подписал закон о повышении штрафа за отказ водителя пропустить пешехода. Теперь автолюбителям придется платить за это нарушение 2500 рублей.

Правки внесены в статью «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», пишет ТАСС. За невыполнение требований правил дорожного движения водителям будет назначаться административный штраф от 1500 до 2500 рублей. Раньше размер штрафа был фиксирован и не мог варьироваться — он составлял 1500 рублей.

11 октября 2017 года Госдума приняла закон, а 25 октября его одобрил Совет Федерации. Штрафы за нарушение ПДД регулярно повышают — в сентябре «Практика» писала о том, что штрафы за проезд по пешеходному переходу выросли на 60%.