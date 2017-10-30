Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 23:56
Новости

Путин увеличил штрафы для водителей за отказ пропустить пешехода

Теперь они будут платить до 2500 рублей

Владимир Путин, президент РФ, подписал закон о повышении штрафа за отказ водителя пропустить пешехода. Теперь автолюбителям придется платить за это нарушение 2500 рублей.

Правки внесены в статью «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», пишет ТАСС. За невыполнение требований правил дорожного движения водителям будет назначаться административный штраф от 1500 до 2500 рублей. Раньше размер штрафа был фиксирован и не мог варьироваться — он составлял 1500 рублей.

11 октября 2017 года Госдума приняла закон, а 25 октября его одобрил Совет Федерации. Штрафы за нарушение ПДД регулярно повышают — в сентябре «Практика» писала о том, что штрафы за проезд по пешеходному переходу выросли на 60%.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
28 сентября, в 21:44
Путин и Эрдоган провели полуторачасовую встречу
Новости
05 октября, в 23:52
Мэра Даугавпилса оштрафовали за плохое знание латышского
Новости
07 октября, в 12:43
Врио губернатора Приморского края рассказал о поручении Путина

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо