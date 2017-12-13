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13 декабря, в 16:27
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Путин лично принимал участие в руководстве ВКС в Сирии

Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Президент РФ Владимир Путин лично участвовал в руководстве российскими войсками в Сирии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что Путин также занимался вопросами политического урегулирования ситуации, сообщает  RT.

«Президент лично занимался руководством ВКС в Сирии и подготовкой политического урегулирования», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что это личный успех Владимира Путина и его личная победа.

В понедельник, 11 декабря, Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие возвращаются из Сирии. Президент подчеркнул, что за два года ВС России совместно с сирийской армией полностью разгромили международных группировку вооруженных террористов.


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