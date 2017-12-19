Путин призвал беречь государственность и свободу

Президент России Владимир Путин во время визита на “Форум действий” ОНФ призвал беречь государственность и свободу.

По его словам, это позволит изменить жизнь в России к лучшему, сообщает ТАСС. “Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми”, – сказал глава государства.

Путин отметил, что считает своим личным долгом, как президента и кандидата в президенты РФ, сохранять все ценности государства и обеспечивать в стране стабильность и процветание.