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19 декабря, в 14:36
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Путин призвал беречь государственность и свободу

Президент России посетил "Форум действий" ОНФ

Президент России Владимир Путин во время визита на “Форум действий” ОНФ призвал беречь государственность и свободу.

По его словам, это позволит изменить жизнь в России к лучшему, сообщает ТАСС. “Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми”, – сказал глава государства.

Путин отметил, что считает своим личным долгом, как президента и кандидата в президенты РФ, сохранять все ценности государства и обеспечивать в стране стабильность и процветание.


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