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Путин провел встречу со своим германским коллегой

Главы государств констатировали готовность работать над развитием отношений РФ и ФРГ

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств обсудили тему вооруженного конфликта на Украине, придя в очередной раз к выводу, что Минские договоренности должны неуклонно выполняться для всеобъемлющего урегулирования ситуации.

У России и Германии есть некоторые противоречия по отношению к ряду мировых проблем, однако предпринимать совместные усилия по улучшению отношений нужно, заявил Штайнмайер по итогам переговоров с главой Российской Федерации. Владимир Путин, в свою очередь, также заявил о готовности работать над развитием отношений двух стран, несмотря на политические сложности, сообщает ТАСС.

По словам Штайнмайера, основные противоречия двух стран касаются присоединения Крыма к России и конфликта в восточной Украине. «Я не думаю, что одна единственная встреча может помочь преодолеть такую ситуацию», — заявил он и добавил, что «домашним заданием» после этих переговоров станут совместные усилия по укреплению и улучшению отношений между Россией и Германией.

Ранее «Практика» писала о том, что Франк-Вальтер Штайнмайер распустил правительство Германии.


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