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12 февраля, в 22:25
Новости

Путин раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом

Лидеры России и США обсудили вопрос палестино-израильского урегулирования

Владимир Путин, президент Российской Федерации, провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, президентом США. В ходе диалога лидеры государств обсудили вопрос палестино-израильского урегулирования.

Путин рассказал о диалоге с Трампом главе Палестины Махмуду Аббаса. Кроме того, президент России передал Аббасу от Трампа «самые наилучшие пожелания», пишет Версия. Стоит отметить, что встреча глав России и Палестины должна была состояться 12 февраля в Сочи, но ее пришлось перенести из-за авиакатастрофы в Подмосковье.

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