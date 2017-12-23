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Путин рассказал о будущем развитии России

Мы вместе, мы идем вперед

Президент России Владимир Путин выступил  на съезде партии «Единая Россия».

Глава государства рассказал о том, как он видит будущее России и что готов сделать для ее развития, передает наш корреспондент с места событий.

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда специалист получает минимальную зарплату. Мы не должны давать призрачные обещания и не давать неисполнимых решений. Это приведет к тому, что за чертой бедности сможет оказаться большая часть населения», – сказал Путин.

По его словам, Россия вышла из рецессии и, опираясь на рост экономики, необходимо добиваться улучшения жизни россиян. Благополучие граждан – залог устойчивого прогрессирования страны.

Путин сказал, что планирует создать новый рынок труда, гибкую систему образования в России. «Россия должна прочно закрепиться в пятерке лучших стран по развитию экономики. Для этого необходимо кардинальным образом обновить инфраструктуру страны. Добиться прорыва, который уже идет в сфере оборонной промышленности, сельского хозяйства и других сфер», – завил президент страны.

Надо снимать искусственные барьеры и ограничения, убрать все двусмысленные и размытые правовые нормы, которые используются для того, чтобы забирать дань и забирать собственность.

Путин также отметил, что необходимо развивать передовые технологии, они помогут устроить прогресс России в будущем.

 


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