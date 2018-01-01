Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 13:39
Новости

Путин рассказал о самых ярких новостях прошедшего пятидесятилетия

Глава государства пришел на эфир программы "Время", что поздравить ее с юбилеем

Президент России Владимир Путин в первый день нового года посетил программу «Время» на Первом канале, передают РИА Новости.

В понедельник, 1 января 2018 года, программа «Время» отмечает свое 50-летие. По этому случаю президент пришел на прямой эфир программы, где поздравил телеканал и рассказал о новостях и событиях в течение 50 лет, которые ему особенно запомнились.

Так, одним из самых ярких событий Владимир Путин назвал появление в небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, а также известную хоккейную серию 1972 года. Также президент добавил, что смотреть программу «Время» в прямом эфире гораздо интереснее.

«Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю», — сказал глава государства.

Напомним, что первый выпуск программы «Время» российские зрители увидели 1 января 1968 года.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
14 декабря, в 17:11
Грызлов: пресс-конференция Путина посвящена будущему страны
Новости
20 декабря, в 18:35
Партия “Родина” поддержит на выборах Владимира Путина
Новости
24 декабря, в 19:27
Послание Путина Федеральному собранию пройдет до выборов

Оставить комментарий

avatar