Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 ноября, в 20:12
Новости

Путин разрешил не использовать кассы при продаже билетов на ЧМ-2018

Такое право предоставляется дочерним организациям ФИФА, поставщикам товаров и услуг

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон, разрешающий не применять контрольно-кассовую технику при реализации билетов на чемпионат мира по футболу-2018.

Как сообщает ТАСС, такое право получат дочерние организации Международной федерации футбола (ФИФА), а также поставщики товаров и услуг ФИФА.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели смогут не применять ККТ при условии выдачи ими входных билетов на матчи или выдачи документов, дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля 2018 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Как ранее писала “Практика”, стало известно, какая из команд-участниц будет самой дорогой на ЧМ-2018.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
25 ноября, в 18:16
Владимир Путин подписал закон о СМИ-иностранных агентах
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты

Оставить комментарий

avatar