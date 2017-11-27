Путин разрешил не использовать кассы при продаже билетов на ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 27 ноября, подписал закон, разрешающий не применять контрольно-кассовую технику при реализации билетов на чемпионат мира по футболу-2018.

Как сообщает ТАСС, такое право получат дочерние организации Международной федерации футбола (ФИФА), а также поставщики товаров и услуг ФИФА.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели смогут не применять ККТ при условии выдачи ими входных билетов на матчи или выдачи документов, дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля 2018 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Как ранее писала “Практика”, стало известно, какая из команд-участниц будет самой дорогой на ЧМ-2018.