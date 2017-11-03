Путин: революция оказала огромное влияние на Россию

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным посланием к участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию революции 1917 года.

Глава государства отметил, что эти события очень сильно повлияли на развитие не только нашей страны, но и всего мира в целом, передает РИА Новости.

«Бурные, драматические события 1917 года – это неотъемлемая, сложная часть нашей истории», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что события тех лет во многом определили политическую, экономическую и социальную картину XX века.

Именно поэтому вполне закономерен тот интерес, который нынешнее поколение проявляет к событиям столетней давности, отметил президент. Особенно ценно, что очень многие деятели культуры, науки и СМИ сегодня обращаются к глубокому и всестороннему переосмыслению той эпохи.

При этом президент убежден, что даже самая острая полемика должна основываться на объективных фактах и документах, а также бережному и уважительному отношению к прошлому.