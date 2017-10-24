Путин: Россия вышла на рекордно низкое значение инфляции

Во вторник, 24 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что РФ вышла на рекордно низкое значение инфляции за всю историю страны. По состоянию на 16 октября она составляет 2,7%.

Путин недоволен нынешним темпом роста экономики России, президент считает, что он должен быть выше среднемирового значения, сообщает РИА Новости. Одним из стимулов может стать развитие цифровой экономики и запуск новых бизнес-моделей. Это позволит отечественным компаниям стать более конкурентоспособными и укрепит экономику в целом.

Рассказал Путин и об экспортерах. По его словам, Россия будет увеличивать их поддержку по мере роста возможностей бюджета. «Для того, чтобы и дальше стимулировать несырьевой экспорт, продолжим снимать инфраструктурные, административные барьеры, повышать эффективность инструментов поддержки экспортеров», — заявил он.

Кроме того, в настоящее время Россия открыта для сотрудничества и партнерства с иностранными компаниями, заявил президент России и добавил, что правительство страны надеется, что оно будет успешным для обеих сторон.

Ранее «Практика» писала, что судя по результатам опроса, более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны.