Путин: семья – это основа всего нашего общества, всего государства

Президент России Владимир Путин поздравил победителей всероссийского конкурса «Семья года». Встреча состоялась в Кремле во вторник, 28 ноября.

В этом году в конкурсе приняли участие 322 семьи из 85 субъектов Российской Федерации, сообщается на официальном сайте президента РФ. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России».

Как отметил президент, конкурс проводится всего лишь во второй раз, но количество участников по сравнению с прошлым годом резко выросло.

«Хотел бы сказать, в общем-то, понятные, ясные слова о том, что семья – это основа всего нашего общества, всего государства», – заявил Владимир Путин в своей поздравительной речи. Президент также добавил, что самое главное – правильно выстроить работу в семьях: преодолевать трудности, поддерживать атмосферу добра, теплоты друг к другу и взаимной поддержки.

Кроме того, Путин напомнил, что государство разработало ряд мер по поддержке российских семей. Как ранее передавала “Практика”, в РФ введут ежемесячную выплату при рождении первенца.