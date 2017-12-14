Путин: Сирию необходимо восстановить международными усилиями

На пресс-конференции Владимиру Путину были заданы вопросы об урегулировании конфликта в Сирии, а также роли РФ в восстановлении страны.

Президент ответил, что проблемой детей и беженцев занимается на сегодняшний день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также, по его словам, на восстановление Сирии после боевых действий необходимо направить международные усилия.

Он подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в решении проблемы беженцев, но исключительно в рамках общих усилий.