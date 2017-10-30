Путин сообщил, что иностранцы собирают биоматериал россиян

Владимир Путин, президент РФ, ознакомился с данными о том, сколько просмотров видеотрансляций с выборов в России было из-за рубежа. Цифры оказались внушительными — около миллиона просмотра трансляций. Такую информацию главе государства предоставили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Игорь Борисов, председатель совета общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» поинтересовался, зачем столько человек следят за выборами и фактически записывают на видео образ человека, пишет Life.
На это Владимир Путин ответил, что по всей стране собираются не только образы, но и биологические материалы россиян. Причем, это касается разных этносов и людей, которые живут в самых разных точках России. После этого президент РФ добавил, что россиянам не стоит этого бояться.
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А вы ещё поболее обдерите народ он и вас продаст на биоматериал, только пиндосы от него наверняка откажутся, так как он наглухо испорченный и высосать из него нечего.
А почему же Путин, как президент, как глава Страны, ничего не делает. чтобы предотвратить вредительские деяния иноземцев против Россиян ? Или он полагает, что если озвучил проблему, то больше ничего не должен ? А кто тогда защитит нас от басурманов, если не глава Страны ? Или он считает, что противодействовать чужеземцам, пытающимся нам навредить, это нетолерантно и неполиткорректно ? Кто нас защитит от cупостатов и злыдней ? Надо воскрешать Сталина, однозначно !