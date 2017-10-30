Путин сообщил, что иностранцы собирают биоматериал россиян

Владимир Путин, президент РФ, ознакомился с данными о том, сколько просмотров видеотрансляций с выборов в России было из-за рубежа. Цифры оказались внушительными — около миллиона просмотра трансляций. Такую информацию главе государства предоставили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Игорь Борисов, председатель совета общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» поинтересовался, зачем столько человек следят за выборами и фактически записывают на видео образ человека, пишет Life.

На это Владимир Путин ответил, что по всей стране собираются не только образы, но и биологические материалы россиян. Причем, это касается разных этносов и людей, которые живут в самых разных точках России. После этого президент РФ добавил, что россиянам не стоит этого бояться.