Путин: США хотят вытеснить РФ с европейских рынков

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новый санкционный закон США, принятый Конгрессом, попыткой вытеснить Россию с энергетических рынков Европы.

По его словам, Соединенные Штаты хотят вынудить европейские страны перейти на более дорогой сжиженный газ из США, сообщает «Интерфакс».

Президент России подчеркивает, что в настоящее время наблюдается все больше случаев, когда политика грубо вмешивается в экономические и рыночные отношения. «А ведь совсем недавно говорили, что это невозможно, контрпродуктивно и этого нельзя допустить», — добавил Путин.

В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам США посредством санкций», до этого одобренный конгрессом. Однако в своем официальном заявлении он высказал сомнения в законности предложенных мер, а также в их эффективности.

Трамп считает, что законопроект посягает на его полномочия и подрывает его авторитет и опасается, что документ может повредить отношениям США с союзниками, о чем ранее писала «Практика».