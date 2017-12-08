Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос и выяснил, кому из политиков россияне доверяют больше всего.

На первом месте оказался президент страны Владимир Путин. В конце ноября, судя по результатам опроса, его показатель доверия составил 53%. На втором месте с большим отставанием идет Сергей Шойгу. Ему доверяют 17,9% респондентов. На третьей строчке оказался Дмитрий Медведев с показателем в 16,1%, сообщает РИА Новости.

При этом уровень недоверия россиян к Владимиру Жириновскому в ноябре вырос с 28,1% до 31,9%. Показатель недоверия опрошенных к Ксении Собчак, которая заявила о своем намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации в 2018 году, составляет 8,4%.

Ранее Praktika.ru писала о том, что более 80% россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента страны.