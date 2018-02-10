Putin Team поддержит российских олимпийцев

Команда Putin Team собрала активистов для участия в забеге в поддержку спортсменов из России, которые принимают участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие состоится в субботу, 10 февраля, на Поклонной горе в Москве. Забег организовало сообщество Run World Run, а представители Putin Team собрали свою команду бегунов и болельщиков.

Участникам забега предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Отмечается, что организаторы подготовили для болельщиков фирменную экипировку и фанатскую атрибутику.

Ранее Praktika.ru неоднократно сообщала об инициативах движения Putin Team и его основателя, хоккеиста Александра Овечкина.