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10 февраля, в 00:38
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Putin Team поддержит российских олимпийцев

В Москве состоится забег, посвященных спортсменам, принимающим участие в Олимпиаде-2018

Команда Putin Team собрала активистов для участия в забеге в поддержку спортсменов из России, которые принимают участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие состоится в субботу, 10 февраля, на Поклонной горе в Москве. Забег организовало сообщество Run World Run, а представители Putin Team собрали свою команду бегунов и болельщиков.

Участникам забега предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Отмечается, что организаторы подготовили для болельщиков фирменную экипировку и фанатскую атрибутику.

Ранее Praktika.ru неоднократно сообщала об инициативах движения Putin Team и его основателя, хоккеиста Александра Овечкина.


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