Путин увеличил фонд культурных грантов до 8 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин увеличил фонд грантов в области культуры и искусства на 2,7 миллиарда рублей.

С 2018 года 99 грантополучателям выдадут 8 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Указ главы государства уже находится на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что фонд грантов в этом году увеличится до 8 миллиардов рублей.

В список возможных получателей грантов добавили 17 новых учреждений культуры и искусства. Среди них оказались МХАТ имени Горького, Гостеатр наций, Академия акварели и искусств Сергея Андрияки, театры “Сатирикон” и “Геликон-опера”.