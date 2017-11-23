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23 ноября, в 10:43
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Путин увеличил фонд культурных грантов до 8 миллиардов рублей

С 2018 года их будут выдавать 99 грантополучателям

Президент РФ Владимир Путин увеличил фонд грантов в области культуры и искусства на 2,7 миллиарда рублей.

С 2018 года 99 грантополучателям выдадут 8 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Указ главы государства уже находится на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что фонд грантов в этом году увеличится до 8 миллиардов рублей.

В список возможных получателей грантов добавили 17 новых учреждений культуры и искусства. Среди них оказались МХАТ имени Горького, Гостеатр наций, Академия акварели и искусств Сергея Андрияки, театры “Сатирикон” и “Геликон-опера”.

 


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