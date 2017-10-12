Путин уволил Турчака с поста губернатора Псковской области‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников.
Пресс-служба Кремля сообщает, что Турчак покинул пост по собственному желанию, а Ведерников узнал о назначении в ходе рабочей встречи с лидером государства.
До назначения Михаил Ведерников занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
В конце сентября Владимир Путин утвердил отставку губернатора Самарской области, на следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области.
В последующие два дня своих постов лишились губернатор Ненецкого автономного округа и губернатор Красноярского края.
Ранее «Практика» писала о том, что Андрей Турчак может стать главой генсовета партии «Единая России».
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