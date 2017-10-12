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12 октября, в 13:57
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Путин уволил Турчака с поста губернатора Псковской области‍

Врио главы региона назначен Михаил Ведерников

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников.

Пресс-служба Кремля сообщает, что Турчак покинул пост по собственному желанию, а Ведерников узнал о назначении в ходе рабочей встречи с лидером государства.

До назначения Михаил Ведерников занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

В конце сентября Владимир Путин утвердил отставку губернатора Самарской области, на следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области.

В последующие два дня своих постов лишились губернатор Ненецкого автономного округа и губернатор Красноярского края.

Ранее «Практика» писала о том, что Андрей Турчак может стать главой генсовета партии «Единая России».


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