Путин: визит короля Саудовской Аравии в Россию — знаковое событие

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что приезд короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в РФ — это знаковое событие.

Как сообщает телеканал RT, российский лидер выразил уверенность в том, что этот визит станет отличным толчком, способствующим развитию межгосударственных контактов.

Владимир Путин уделил особое внимание тому, что впервые в истории двусторонних отношений король Саудовской Аравии посетил Россию, назвав это знаковым событием.

Глава королевства в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за радушный прием, подчеркнув, что он и его представители рады пребывать в дружественном государстве.

В ходе совместной пресс-конференции президент России заявил, что переговоры с королем Саудовской Аравии были очень содержательными, доверительными и предметными.

Он подчеркнул, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, а также ситуация в регионе. Беседа проходила в узком составе.

Король Саудовской Аравии на пресс-конференции сказал, что взгляды России на насущные проблемы как регионального, так и международного уровня сходятся со взглядами его государства.

Также монарх заявил, что данный визит является подтверждением стремления к усилению и укреплению связей между государствами и народами в разных сферах.

Кроме того, Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд пригласил Владимира Путина приехать с визитом в Саудовскую Аравию, на что глава Российской Федерации дал одобрительный ответ.

Президент поблагодарил коллегу за приглашение, а также сказал, что обязательно воспользуется им, чтобы посетить королевство еще раз.