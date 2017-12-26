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Путин встретился с детьми на елке в Кремле

Глава государства ответил, трудно ли управлять Россией

Президент России Владимир Путин встретился с детьми со всей России на традиционной общероссийской Кремлевской елке.

О встрече сообщает официальный сайт главы государства. На Кремлевскую елку по традиции собираются дети со всей страны – лучшие ученики своих школ, победители олимпиад, воспитанники детских домов. В 2017 году на праздник пригласили более 5000 человек.

Путин встретил группу детей, идущих на каток на Соборной площади Кремля. Президент успел ответить на несколько вопросов, в числе которых был “Трудно ли управлять Россией?” Владимир Путин ответил, что управлять Россией, “где живут такие ребятишки, как вы” нетрудно.


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