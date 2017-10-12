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12 октября, в 00:34
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Путин встретится с немецкими бизнесменами

Встреча пройдет по инициативе Восточного комитета германской экономики

Владимир Путин, Президент РФ, лично встретится с немецкими бизнесменами и представителями деловых кругов Германии. Встреча пройдет 12 октября по инициативе Восточного комитета германской экономики.

Владимир Путин начнет эту встречу вступительным словом, затем состоится открытая дискуссия, пишет ТАСС со ссылкой на Юрия Ушакова, помощника Путина. На встречу приедут около 20 представителей крупных немецких компаний, которые тесно сотрудничают с российским рынком. Среди них будут главы Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro и других компаний.

11 октября Путин уже провел встречу с коллегами из Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Молдавии, а также лично встретился с президентом Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.


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