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24 ноября, в 17:34
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Путин выразил соболезнования главе Египта в связи с терактом

В мечети на Синайском полуострове прогремел взрыв

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования главе Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими событиями, произошедшими в пятницу, 24 ноября, на Синайском полуострове.

Он назвал взрыв в мечети, в результате которого погибли люди, жестоким и циничным преступлением, передает РИА Новости.

“Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали”, — сказано в обращении.

Во время утренней молитвы террористы ворвались в мечеть, расположенную на севере Синайского полуострова, где привели в действие взрывное устройство. После этого они расстреляли людей, пытавшихся выбежать из здания.

В результате террористического акта погибли более 180 человек, еще 120 пострадали.


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