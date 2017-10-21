Путин выступил на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Президент России Владимир Путин выступил на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В своей речи он отметил, что будущее за людьми, обладающими так называемыми soft skills, то есть имеющими много различных навыков и знаний и успешно их комбинирующими. Также президент подчеркнул, что Россия навсегда останется в сердцах участников мероприятия.

Как сообщает «Интерфакс», Путин выступил на презентации сессии «Молодежь 2030. Образ будущего» и заявил, что будущее за людьми, сочетающими креативное, плановое и другие виды мышления, которые стремятся приобретать новые знания в течение всей жизни. По его словам, мир постоянно меняется, поэтому и образование, и человек должны неотступно следовать за ним.

«Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца, — обратился к участникам фестиваля президент. — Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас». В конце своего выступления он пожелал всем всего наилучшего: «All the best», цитирует Путина канал RT.

Фестиваль молодежи открылся в Сочи. Форум стал самым представительным за всю его историю. Россия приняла более 30 тысяч молодых людей из 188 стран мира, о чем ранее писала «Практика».