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Путин выступил за продление амнистии капитала

Об этом президент заявил на встрече с парламентариями

Владимир Путин предложил освободить представителей бизнеса, которые закрывают свои фирмы за рубежом и переводят их в Россию, от выплаты налога в 13%.

Об этом сообщил сайт телеканала Russia Today.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил Владимир Путин.

В 2018 году российские власти намереваются выпустить валютные облигации и сохранить нулевую ставку налога на возвращение капитала предпринимателей обратно в страну.


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