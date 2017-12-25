Путин выступил за продление амнистии капитала

Владимир Путин предложил освободить представителей бизнеса, которые закрывают свои фирмы за рубежом и переводят их в Россию, от выплаты налога в 13%.

Об этом сообщил сайт телеканала Russia Today.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — заявил Владимир Путин.

В 2018 году российские власти намереваются выпустить валютные облигации и сохранить нулевую ставку налога на возвращение капитала предпринимателей обратно в страну.