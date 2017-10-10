Путин заявил о серьезных рисках при использовании криптовалют

Президент России Владимир Путин провел совещание и обсудил внедрение цифровых технологий в финансовой и банковской сфере и использование инновационных финансовых инструментов, где затронул тему криптовалют.

Глава государства отметил, что в настоящее время большую популярность приобретают криптовалюты. Путин знает, что в некоторых странах биткоин уже являются полноценным платежным средством и инвестиционным активом, сообщает ТАСС.

Однако по словам Путина, использование криптовалют несет в себе и серьезные риски, основными из которых он считает возможность отмывания денег, полученных преступным путем, уход от налогов и финансирование терроризма.

Владимир Путин подчеркнул, что в России нужно наладить обращение криптовалюты и сделать это так, чтобы все было безопасно и не было лишних барьеров для пользователей.

Ранее «Практика» писала о том, что Центральный банк Российской Федерации и Генпрокуратура хотят заблокировать сайты по реализации криптовалют.