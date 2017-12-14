Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 декабря, в 16:00
Новости

Путина обманули на пресс-конференции дважды

Один из журналистов оказался директором завода, а второй - кандидатом в президенты

Под видом журналиста на пресс-конференцию президента Владимира Путина проник директор одного из Мурманских заводов. Впрочем, настойчивый гость мероприятия открыто заявил о том, что пришел незаконно.

При этом он передал президенту некий доклад объемом около 400 листов. Что именно содержится в бумагах, не уточнялось.

Вторым “обманом” Путин посчитал присутствие на пресс-конференции Ксении Собчак.

“Вы здесь в качестве журналиста или тоже обманули и пришли как кандидат?” – поинтересовался Владимир Путин.

Ксения Собчак ответила, что присутствует на пресс-конференции как журналист.

Напомним, как писала Praktika.ru, Собчак задала вопрос об отношении президента к оппозиции.

Пресс-конференция Владимира Путина длилась около трех часов. В завершении президент поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками и пожелал всего самого лучшего.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 декабря, в 09:49
Собчак прокомментировала возможный исход выборов с участием Путина
Новости
14 декабря, в 12:24
Владимир Путин: политическая система РФ должна быть гибкой
Новости
14 декабря, в 15:19
Ксения Собчак спросила Путина о Навальном

Оставить комментарий

avatar
Валерий
Гость
Валерий

Надо же, Путина обманули 2 человека, а он, столько времени обманывает почти 150 миллионов.

8 дней 8 часов назад