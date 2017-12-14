Путина обманули на пресс-конференции дважды

Под видом журналиста на пресс-конференцию президента Владимира Путина проник директор одного из Мурманских заводов. Впрочем, настойчивый гость мероприятия открыто заявил о том, что пришел незаконно.

При этом он передал президенту некий доклад объемом около 400 листов. Что именно содержится в бумагах, не уточнялось.

Вторым “обманом” Путин посчитал присутствие на пресс-конференции Ксении Собчак.

“Вы здесь в качестве журналиста или тоже обманули и пришли как кандидат?” – поинтересовался Владимир Путин.

Ксения Собчак ответила, что присутствует на пресс-конференции как журналист.

Напомним, как писала Praktika.ru, Собчак задала вопрос об отношении президента к оппозиции.

Пресс-конференция Владимира Путина длилась около трех часов. В завершении президент поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками и пожелал всего самого лучшего.