Путина обманули на пресс-конференции дважды

Под видом журналиста на пресс-конференцию президента Владимира Путина проник директор одного из Мурманских заводов. Впрочем, настойчивый гость мероприятия открыто заявил о том, что пришел незаконно.
При этом он передал президенту некий доклад объемом около 400 листов. Что именно содержится в бумагах, не уточнялось.
Вторым “обманом” Путин посчитал присутствие на пресс-конференции Ксении Собчак.
“Вы здесь в качестве журналиста или тоже обманули и пришли как кандидат?” – поинтересовался Владимир Путин.
Ксения Собчак ответила, что присутствует на пресс-конференции как журналист.
Напомним, как писала Praktika.ru, Собчак задала вопрос об отношении президента к оппозиции.
Пресс-конференция Владимира Путина длилась около трех часов. В завершении президент поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками и пожелал всего самого лучшего.
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Надо же, Путина обманули 2 человека, а он, столько времени обманывает почти 150 миллионов.