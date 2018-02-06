ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента РФ

Во вторник, 6 февраля, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России.
Как сообщает “Интерфакс”, данное решение было принято в ходе заседания ЦИК по итогам рассмотрения собранных кандидатами подписей. Путин примет участие в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца.
Отмечается, что ранее Центризбирком зарегистрировал двоих кандидатов от парламентских партий – представителя КПРФ Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По закону им не нужно было собирать подписи избирателей.
Напомним, Praktika.ru передавала, что Центральная избирательная комиссия России проверила подписи в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина. Действующий лидер РФ собрал рекордно малое малое количество недействительных подписей.
До 10 февраля ЦИК предстоит зарегистрировать остальных кандидатов, претендующих на пост лидера РФ.
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