ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента РФ

Во вторник, 6 февраля, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России.

Как сообщает “Интерфакс”, данное решение было принято в ходе заседания ЦИК по итогам рассмотрения собранных кандидатами подписей. Путин примет участие в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца.

Отмечается, что ранее Центризбирком зарегистрировал двоих кандидатов от парламентских партий – представителя КПРФ Павла Грудинина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По закону им не нужно было собирать подписи избирателей.

Напомним, Praktika.ru передавала, что Центральная избирательная комиссия России проверила подписи в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина. Действующий лидер РФ собрал рекордно малое малое количество недействительных подписей.

До 10 февраля ЦИК предстоит зарегистрировать остальных кандидатов, претендующих на пост лидера РФ.