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16 декабря, в 12:57
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ПутинКойн прибавил 126% на бирже YoBit

Валюта имеет рыночную капитализацию в 7 миллионов долларов

Особенная криптовалюта, названная в честь президента России ПутинКойн, оказалась в числе наиболее эффективных цифровых активов.

В пятницу котировка ПутинКойн выросла на 126% на торговой бирже YoBit, торгуясь на уровне $0,04, сообщает RT. Валюта имеет рыночную капитализацию более $7 миллионов.

«ПутинКойн был создан, чтобы отдать дань уважения народу и президенту одной из крупнейших и величайших стран мира: России! С ПутинКойн будет предоставлено множество возможностей бизнесменам, трейдерам, частным лицам и социальным проектам, поскольку технологии, услуги и приложения могут свободно использоваться всеми на этой планете», – говорится на веб-сайте криптовалюты.

Популярность Владимира Путина в России давно используется специалистами в области PR и маркетинга без его согласия.


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