Русские в Лондоне: Путину передали список бизнесменов

Владимиру Путину был передан список бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Кандидат в президенты РФ Борис Титов также сообщил, что будет просить, чтобы невиновных российских предпринимателей исключили из списков Интерпола, сообщает BFM. Фамилии, фигурирующие в списке, Титов решил не

сообщать, однако заявил, что их там более десятка и список будет дополняться.

«Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по двадцать лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — сказал Титов.

По его словам, дела всех бизнесменов, попавших в список, очень похожи. Также кандидат в президенты сообщает, что в разных странах были открыты 6 пунктов приема подобных обращений и оказанию содействия предпринимателям, которые желают урегулировать свои отношения с РФ.

«Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним», — добавил Титов.

Встреча с бизнесменами

В субботу, 3 февраля, Борис Титов провел встречу в Лондоне с российскими предпринимателями, скрывающимися от правосудия. На встречу пришли 25 человек. Среди них был бывший вице-президент “Роснефти” Анатолий Локтионов, экс-топ-менеджер “Альфа-Групп” Владимир Ашурков, бывший владелец “Евросети” Евгений Чичваркин и другие. На встрече Титов пообещал бизнесменам юридическую помощь.

На данный момент никто из участников встречи не подтвердил свое желание вернуться в Россию, сообщает РИА Новости.

Евгений Чичваркин считает, что в России будут продолжаться «отъемы бизнеса, аресты, пытки и посадки». “Я, как пострадавший, считаю, что это так”, – говорит он.

Однако по словам самого Титова, ему удалось убедить бизнесменов вернуться. “Я считаю, что я их убедил,— заверил он журналистов.— По крайней мере, они стали допускать, что что-то можно изменить и могут быть решения”, – сообщил Титов.

Больше не “убежище для богатых”

Также Борис Титов говорил о возможной потери Великобританией статуса “убежища для богатых”, если страна будет придерживаться политики, в которой предусматривается проверка источников средств, для приобретения британских активов.

“Это говорит о том, что уже политическое руководство Англии начинает играть совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть оно будет терять вот этот статус убежища для богатых”, – заявил российский правозащитник.

Как сообщает ТАСС, Борис Титов считает, что Великобритания долгое время жила за счет того, что давала гражданское и налоговое убежище большому количеству богатых людей из России, Китая и арабских стран.

“В Великобритании вы никогда не должны были декларировать доходы, которые вы получали за пределами Соединенного Королевства. Вы могли сюда привозить сколько угодно денег, если у вас не было британского подданства и вы не являлись налоговым резидентом. Но налоги вы платили только с тех денег, которые вы заработали в Великобритании” – утверждал кандидат Партии Роста. Также он заметил, что это означает кардинальное изменение законодательства страны.

Реакция общественности

Российская общественность по-разному относится к действиям Титова. Находятся люди, разделяющие его политику и выступающие против нее.

“Вот предприниматели , убежавшие в Лондон, и есть самый железный электорат Титова”, – комментирует Максим Лисин на официальной странице Партии Роста “ВКонтакте” действия кандидата в президенты.

“А кто Вам сказал, что он в Лондон поехал за “поддержкой” ?.. Титов – уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ.. во-первых.. а во-вторых – он считает, что есть способ и возможность вернуть капиталы, вывезенные за рубеж обратно в РФ.. это – один из пунктов его программы..” – отвечает другой пользователь сети Светлана Езловецкая.

Россия и Англия в контексте истории

Между Россией и Англией уже более 450 лет существуют государственные и торговые отношения. Первыми русскими гостями в столице Англии были дипломаты и царственные особы.

Первые русские жители появились в Лондоне в 17 веке, когда молодые люди, посланные Борисом Годуновым для обучения, отказались возвращаться домой и остались в английской столице.

В 19 веке в Лондоне образовалась немалая русская колония, куда входили такие известные представители, как Александр Иванович Герцен и Николай Платонович Огарев.

На данный момент британская официальная статистика насчитывает по всей стране 39 тыс. человек, родившихся в России. Однако по оценкам авторов книги “Лондонград” Марка Холлингсуорта и Стюарта Ленсла, в Лондоне проживает 300 тыс. людей, называющих себя русскими , в том числе около 100 сверхбогачей.