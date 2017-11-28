Пять компаний разместят облигации на блокчейне

Пять компаний намерены разместить облигации в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Учет по ним планируется осуществлять посредством технологии блокчейн.

Об этом рассказал председатель правления НРД Эдди Астанин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у пяти эмитентов разные требования к модели и технологии проекта. Некоторые из них просят, чтобы все расчеты проходили на блокчейне.

Астанин напомнил, что первое размещение облигаций на блокчейне произошло в октябре, когда компания “Мегафон” доверила НРД бумаги на 500 миллионов рублей.

Напомним, “Практика” передавала, что мобильный оператор “Мегафон” впервые реализовал сделку по размещению облигаций в рублях на блокчейне.