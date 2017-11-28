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28 ноября, в 21:04
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Пять компаний разместят облигации на блокчейне

При этом всех эмитентов разные требования к модели и технологии проекта

Пять компаний намерены разместить облигации в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Учет по ним планируется осуществлять посредством технологии блокчейн.

Об этом рассказал председатель правления НРД Эдди Астанин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у пяти эмитентов разные требования к модели и технологии проекта. Некоторые из них просят, чтобы все расчеты проходили на блокчейне.

Астанин напомнил, что первое размещение облигаций на блокчейне произошло в октябре, когда компания “Мегафон” доверила НРД бумаги на 500 миллионов рублей.

Напомним, “Практика” передавала, что мобильный оператор “Мегафон” впервые реализовал сделку по размещению облигаций в рублях на блокчейне.


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