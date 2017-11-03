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Пятеро россиян получили почетную японскую награду

Ордена Восходящего солнца удостоились известные российские японисты и экономист

По случаю национального праздника, Дня культуры, Япония обнародовала список награжденных Орденом Восходящего солнца.

Всего почетной наград удостоены более четырех тысяч человек, почти 150 из них — граждане других стран, в том числе пятеро россиян, передает ТАСС.

В список попали президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Александр Дынкин, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Виктор Мазурик и заведующий кафедрой японоведения Дальневосточного федерального университета Александр Шнырко, руководитель отделения японского культурного центра в Екатеринбурге Марина Голомидова и руководитель новосибирского культурного центра «Сибирь — Хоккайдо» Александр Спиридонов.

Отмечается, что в этом году в списке награжденных числятся 149 иностранцев, большая часть из них — представители США. В основном это деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.

Церемония вручения Орденов Восходящего солнца состоится 7 ноября в Императорском дворце в Токио.


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