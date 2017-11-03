Пятеро россиян получили почетную японскую награду

По случаю национального праздника, Дня культуры, Япония обнародовала список награжденных Орденом Восходящего солнца.

Всего почетной наград удостоены более четырех тысяч человек, почти 150 из них — граждане других стран, в том числе пятеро россиян, передает ТАСС.

В список попали президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Александр Дынкин, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Виктор Мазурик и заведующий кафедрой японоведения Дальневосточного федерального университета Александр Шнырко, руководитель отделения японского культурного центра в Екатеринбурге Марина Голомидова и руководитель новосибирского культурного центра «Сибирь — Хоккайдо» Александр Спиридонов.

Отмечается, что в этом году в списке награжденных числятся 149 иностранцев, большая часть из них — представители США. В основном это деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.

Церемония вручения Орденов Восходящего солнца состоится 7 ноября в Императорском дворце в Токио.