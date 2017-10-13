Qualcomm требует от Китая прекратить производство iPhone

Американская компания по производству чипов Qualcomm обратилась в суд в Пекине с требованием ввести запрет на производство и продажу смартфонов iPhone от компании Apple в КНР.

Qualcomm в своем исковом заявлении обвиняет Apple в нарушении своих патентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании по производству чипов Кристину Тримбл.

Споры двух компаний начались задолго до этого иска. Ранее Apple обвиняла Qualcomm в монополизации рынка, после чего антимонопольные органы Южной Кореи, США и Тайваня оштрафовали Qualcomm.

После этого случая Apple перестала выплачивать компании Qualcomm за лицензии по различным патентам на технологии. В качестве ответного шага производитель чипов в очередной раз выдвинул обвинения против Apple в связи с нарушением патентных прав, подчеркнув, что решения регуляторов, в том числе в США и Южной Корее, были основаны на ложных заявлениях.

Ранее «Практика» писала о том, что в США могут запретить iPhone из-за патентного спора.