Работа найдется для каждого

По данным исследования аналитического центра НАФИ россияне чаще всего ищут работу через знакомых, сообщает газета “Известия”. Считается, что таким образом выше шанс получить достоверную информацию о стиле руководства компании, зарплатах и условиях труда. Второе место в опросе заняли интернет-порталы. Самыми популярными сайтами для поиска работы стали Avito.ru, HH.ru и Rabota.ru.

Будущее за многофункциональными площадками

Интернет-портал HeadHunter провел собственное исследование в 2017 году, по данным которого для поиска работы хотя бы раз пользовались HH.ru 51,2% опрошенных, Avito – 51,7%. Из тех, кто за последних месяц искал работу на специализированных сайтах, к HH.ru обратились 43%, к Avito 37,9%.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов полагает, что будущее за многофункциональными площадками: “Сайты, которые привлекают любителей купли-продажи, электронные аукционы по продаже коллекционных вещей создают свои социальные сети, и в итоге эти площадки становятся местом, где можно пообщаться с коллегами и проконсультироваться по вопросам трудоустройства. Но среди работодателей новые каналы остаются недооцененными. Они по-прежнему ориентируются на традиционные сайты по поиску работы”.

Перспективные профессии

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследования по теме “Профессии: предпочтения и выбор россиян”.

В топ востребованных направлений рынка труда в перспективе следующих 7-10 лет войдут: высокотехнологичное производство, IT – технологии, здравоохранение и социальные услуги.

В рейтинге «легкости поиска первого места работы для молодых людей» лидирующие позиции занимают торговля и сервисы.

Мнение общественности

Praktika.ru узнала у некоторых читателей, где они искали работу и как завершились их поиски.

“Я искала подходящие вакансии на HH.ru помощью фильтров, после чего отправляла свое резюме работодателям. Некоторые из них мне перезвонили и пригласили на собеседование”, – рассказала Анастасия из Санкт-Петербурга, она подбирала работу в сфере торговли. Поиски оказались непродолжительными и продуктивными – Анастасия получила несколько предложений в течение недели.

Игорь из Москвы хотел получить работу программиста в одной из крупных компаний города. В отличии от Анастасии, он отказался от использования сайтов: “Я расспросил знакомых, в какой из компаний более комфортные условия. Потом составил резюме и отправил в интересные места, даже если на их сайтах не было объявлений о наборе сотрудников. У меня большой и многоплановый опыт, поэтому меня позвали во все компании, кроме одной”.

Но среди опрошенных оказались и те, кто не смог сразу найти работу. Непродуктивным оказался пассивный поиск работы – размещение резюме на интернет-портале без дополнительной рассылки по интересующим вакансиям. Также неудача постигла людей с пустым или полу-пустым резюме, поскольку именно оно является аргументирующим фактором для работодателя, а следовательно залогом успешных поисков.

Правила приема на работу

Согласно Трудовому кодексу РФ, прием на работу оформляется приказом работодателя на основании заключенного трудового договора. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и разными актами, непосредственно связанными с будущей деятельностью работника.

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового кодекса, отказ в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, а также в некоторых других случаях, предусмотренных в ТК РФ:

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.