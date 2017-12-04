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04 декабря, в 14:38
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Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Документ был поддержан в первом чтении 6 октября

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал дату рассмотрения парламентом страны законопроекта “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”.

По его словам, документ будет рассмотрен во втором чтении 19-22 декабря. “После консультаций, в том числе с дипломатами, рекомендуется к рассмотрению законопроект о реинтеграции на следующей пленарной неделе. Возможно даже начать с него, поскольку он достаточно масштабный, содержит около 700 поправок, и это потребует, скорее всего, полный день”, – цитирует его ТАСС.

Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса не раз откладывалось. Парубий объясняет это тем, что “рекомендуется его рассмотреть в спокойной, а не в предбюджетной атмосфере”. Принятие проекта госбюджета на 2018 год назначено в Раде на 7 декабря.

Ранее «Практика» писала о том, что вопрос о возвращении Крыма Украине включили в закон о реинтеграции Донбасса.


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