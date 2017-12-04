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04 декабря, в 10:33
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Радикалы готовы снять блокаду с телеканала NewsOne в Киеве

Здание было заблокировано 3 декабря

Один из участвовавших в блокировке здания телеканала NewsOne в Киеве Алексей Середюк озвучил условия снятия блокады. По его словам, он недоволен «прокремлевской» позицией телеканала и требует от его владельца Евгения Мураева извинений за высказывания в эфире программы «Украинский формат».

В этой передаче Мураев, в частности, назвал «евромайдан» госпереворотом, а не революцией. Именно за эти слова и требует извинений радикал. Если его условия будут выполнены, радикалы снимут блокаду с телеканала, сообщает сайт NewsOne.

По словам Середюка, подобные акции будут проходить «каждый день», если «евромайдан» будет назван переворотом. Также радикал напомнил, что после блокировки телеканала «Интер» журналисты стали осторожнее в высказываниях.

Здание телеканала было заблокировано вечером 3 декабря после «марша за импичмент». Позднее к нему прибыли депутат Верховной рады Надежда Савченко и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Ранее «Практика» писала о том, что здание телеканала NewsOne в Киеве заблокировали неизвестные.


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