Радиотелескоп FAST помог обнаружить два новых пульсара

За год со старта работы в тестовом режиме самый крупный в мире радиотелескоп FAST, расположенный в китайской провинции Гуйчжоу, помог идентифицировать два новых пульсара.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», обнаруженные пульсары, названные J1859-01 и J1931-01, расположены на расстоянии 16 и 4,1 тысяч световых лет от нашей планеты с периодом вращения 1,83 и 0,59 секунды соответственно.

Научный представитель Государственной астрономической обсерватории Китая (ГАОК) Ли Ди заявил, что эти источники были найдены 22 и 25 августа текущего года, когда FAST осуществлял дрейфовое сканирование южной галактической плоскости.

Отмечается, что данное открытие нашло свое подтверждение в сентябре 2017 года, так как австралийский телескоп Parkers тоже зафиксировал эти пульсары.

Пульсар — это пульсирующий источник космического электромагнитного излучения.