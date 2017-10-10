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10 октября, в 10:35
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Радиотелескоп FAST помог обнаружить два новых пульсара

Открытие было сделано в августе текущего года и нашло свое подтверждение уже в сентябре

За год со старта работы в тестовом режиме самый крупный в мире радиотелескоп FAST, расположенный в китайской провинции Гуйчжоу, помог идентифицировать два новых пульсара.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», обнаруженные пульсары, названные J1859-01 и J1931-01, расположены на расстоянии 16 и 4,1 тысяч световых лет от нашей планеты с периодом вращения 1,83 и 0,59 секунды соответственно.

Научный представитель Государственной астрономической обсерватории Китая (ГАОК) Ли Ди заявил, что эти источники были найдены 22 и 25 августа текущего года, когда FAST осуществлял дрейфовое сканирование южной галактической плоскости.

Отмечается, что данное открытие нашло свое подтверждение в сентябре 2017 года, так как австралийский телескоп Parkers тоже зафиксировал эти пульсары.

Пульсар — это пульсирующий источник космического электромагнитного излучения.


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