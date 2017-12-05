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05 декабря, в 17:13
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Радуга над Тайванем побила мировой рекорд

Жители Тайбэя наблюдали явление в течение девяти часов

В столице Тайваня 30 ноября местные жители любовались уникальным природным явлением.

В течение длительного времени над горами неподалеку от Университета культуры в Тайбэе была видна радуга. Явление можно было наблюдать почти девять часов – с 06:57 до 03:55, сообщает портал Time.

Это на три часа дольше, чем подобный рекорд, установленный йоркширской радугой в 1994 году.

По словам метеорологов, причиной столь длительного природного явления стало благоприятное стечение природных условий. Обычно радуга видна не более часа.

Удивительную радугу, которой почти девять часов любовались жители Тайваня, запечатлели на фото и видео.


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Анастасия
Гость
Анастасия

Ну ничего себе, просто невероятное зрелище!
Да еще и такой период времени охвачен! Действительно, природа-удивительна!

17 дней 8 часов назад