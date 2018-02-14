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14 февраля, в 12:58
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Райский уголок: тысячи тропических бабочек поселятся в зоопарке Москвы

Полюбоваться их красотой можно в павильоне «Птицы и бабочки»

В 2018 году Московский зоопарк закупит свыше четырех тысяч куколок тропических бабочек.

Их будут поставлять раз в две недели в течение года, сообщается на сайте мэра Москвы. «Некоторые виды бабочек здесь выращивают самостоятельно, другие поставляют напрямую из Юго-Восточной Азии и Южной Америки в специальных контейнерах. При перевозке необходимо поддерживать влажность на уровне 70–80 процентов, а температуру воздуха — на уровне плюс 24–26 градусов», – сказано в сообщении.

Посмотреть на бабочек можно в павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зоопарка. В зоопарке живут бабочки разных видов. В 2018 году закупят те виды, которые нужны для поддержания баланса.

 


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