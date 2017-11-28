Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Восточный

Во вторник, 28 ноября, ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» и вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1. Помимо этого ракета выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки, сообщает Роскосмос.

“Головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и «Метеора-М» в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя”, – цитируют службу Известия.

Спутник гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-1 предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах, данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания и других задач.

Ранее «Практика» писала о том, что с Байконура успешно стартовала ракета «Союз-2.1а».